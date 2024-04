США передали Україні зброю, яка призначалась хуситам у Ємені

Сполучені Штати передали Україні перехоплену партію стрілецької зброї та патронів, яка призначалась підтримуваним Іраном повстанцям-хуситам у Ємені.

Джерело: Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), пише "Європейська правда"

Деталі: До складу партії, згідно з повідомленням, увійшли понад 5000 автоматів АК-47, кулемети, снайперські гвинтівки, ручні протитанкові гранатомети РПГ-7 та понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 мм.

U.S. Government Transfers Captured Weapons



On Apr. 4, 2024, the U.S. government transferred over 5,000 AK-47s, machine guns, sniper rifles, RPG-7s and over 500,000 rounds of 7.62mm ammunition to the Ukrainian armed forces. This constitutes enough materiel to equip one UKR BDE… pic.twitter.com/Ydecq6OFAo