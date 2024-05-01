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Удар росіян по Одесі 29 квітня: кількість жертв зросла до шести

Станіслав ПогоріловСереда, 1 травня 2024, 13:56
Удар росіян по Одесі 29 квітня: кількість жертв зросла до шести
Фото: ДСНС Одещини

Кількість жертв ракетного удару російських військ по Одесі 29 квітня зросла до шести – в лікарні помер чоловік.

Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram

Пряма мова Труханова: "Кількість загиблих внаслідок атаки по Одесі 29 квітня збільшилася до 6".

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Деталі: За його словами, 1 травня у лікарні помер чоловік, за життя якого лікарі боролись до останнього.

Міський голова висловив співчуття рідним загиблого.

Що було раніше: 29 квітня російська армія завдала ракетного удару по Одесі. тоді повідомлялося про 5 загиблих і 32 постраждалих, а також пожежу в будинку ексдепутата Сергія Ківалова, який є власністю Міжнародного гуманітарного університету. За даними ОВА, у медзакладах 8 людей важкому стані, з них 4 − у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.

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Теми: Одесаракетний ударжертви
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