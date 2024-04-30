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Удар росіян по Одесі: у лікарні помер поранений − жертв уже 5

Ірина БалачукВівторок, 30 квітня 2024, 08:01
Удар росіян по Одесі: у лікарні помер поранений − жертв уже 5
Пожежа, яку спричинив російський удар по Одесі 29 квітня. Фото ДСНС

Кількість жертв російського ракетного удару по Одесі 29 квітня зросла до 5 − у лікарні помер один з поранених.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова Кіпера: "На жаль, кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до 5 осіб. В лікарні помер чоловік 1960 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким".

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Деталі: За словами голови ОВА, у медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. 8 людей важкому стані, з них 4 − у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.

Пізніше Кіпер додав, що 30 квітня в області оголосили день жалоби.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 29 квітня російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Повідомлялося про 4 загиблих і 32 постраждалих, а також пожежу в будинку ексдепутата Сергія Ківалова, який є власністю Міжнародного гуманітарного університету.

Теми: Одесаракетний ударжертви
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