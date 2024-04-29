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Росія вдарила по Одесі: 4 загиблих і 32 поранених, палає будинок Ківалова

Тетяна ОлійникПонеділок, 29 квітня 2024, 20:31
Росія вдарила по Одесі: 4 загиблих і 32 поранених, палає будинок Ківалова
Фото - Суспільне.Одеса

Російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Відомо попередньо про чотирьох загиблих і 32 постраждалих та пожежу в будинку ексдепутата Сергія Ківалова, який є власністю Міжнародного гуманітарного університету.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, "Суспільне.Одеса", міський голова Одеси Геннадій Труханов, джерела УП в правоохоронних органах, пресслужба Міністерства внутрішніх справ

Пряма мова Кіпера: "На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей та собака.

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Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу...

Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури".

 

На знімку горить "палац студентів"
ФОТО: "СУСПІЛЬНЕ"

Оновлено о 20:01: О 19:55 Кіпер повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 17 людей. Щонайменше двоє з них у важкому стані. 

Міський голова Одеси показав фотографії наслідків обстрілу міста, де видно що в будівлі майже повністю згоріла покрівля.

 
фото - геннадій труханов в телеграм

Він також повідомляє, що відомо вже про 20 постраждалих.

Джерела у правоохоронних органах повідомили "Українській правді", що відомо попередньо про 17 постраждалих, і 4 загиблих. 

Оновлено о 20:47: Голова ОВА підтвердив, що кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб: загинули три жінки й один чоловік.

Пряма мова: "За уточненою інформацією постраждало 28 людей. Серед яких двоє дітей (16 та 5 років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані, за їх життя зараз борються лікарі".

Оновлено о 21:30: В МВС повідомили, що російські війська атакували місто, попередньо, балістикою. Унаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки, навчальний заклад. 

Оновлено о 22:39: Кіпер повідомив, що станом на 22:00 четверо людей загинули, також вбито собаку. Ще один чоловік помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака. 32 людей поранені, 25 знаходяться у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна. Дівчинка, якій немає й пʼяти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих також в реанімації. 

Також уточнив, що росіяни вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локації, де люди гуляли з дітьми, собаками, займалися спортом. За його словами, такі боєприпаси використовуються для ураження живої сили та несуть загрозу в першу чергу для людей, а не для техніки та будівель.

Теми: Одесаракетний удар
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