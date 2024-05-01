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Ворожий дрон влучив у трактор на Харківщині: у тракториста – контузія

Євген КізіловСереда, 1 травня 2024, 21:38
Ворожий дрон влучив у трактор на Харківщині: у тракториста – контузія
Фото з місця події. Джерело: прокуратура

Безпілотник, запущений російськими загарбниками, поцілив у трактор на Харківщині. Внаслідок влучання отримав контузію тракторист.

Джерело: Харківська обласна прокуратура у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що подія сталася у середу біля 12:15 в полі поблизу села Богуславка Борівської громади.

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Водій отримав контузію. Потерпілого доставлено до лікарні.

Ще один трактор підірвався на ворожій протитанковій міні у полі біля села Глинське Ізюмської громади. Це сталося 1 травня приблизно об 11:45.

Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень. Без постраждалих.

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Що передувало: Також у середу росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по селищу Золочів на Харківщині. Станом на зараз кількість поранених від російського авіаудару становить 13 осіб.

Теми: Харківська областьобстрілвійнасільське господарство
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