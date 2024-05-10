Китай і Угорщина підписали угоду про "стратегічне партнерство"
Під час візиту Сі Цзіньпіна до Будапешта 9 травня Угорщина і Китай підписали низку нових угод, спрямованих на поглиблення економічної та культурної співпраці, зокрема угоду про "стратегічне партнерство".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на АР
Деталі: Сі та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провели переговори в Будапешті в межах візиту китайського лідера у його п'ятиденному європейському турне.
Під час брифінгу за підсумками переговорів Орбан високо оцінив "безперервну, безперервну дружбу" між двома країнами і пообіцяв, що Угорщина і надалі прийматиме у себе китайські інвестиції.
За словами Сі, що він та Орбан погодилися, що китайська "Ініціатива Пояс-Шлях" "цілком відповідає стратегії Угорщини щодо відкриття на схід", а Пекін підтримує прагнення Будапешта відігравати більшу роль у просуванні китайсько-європейських відносин.
Угорські та китайські посадовці уклали угоду про "стратегічне партнерство" і підписали 18 інших угод і меморандумів про взаєморозуміння.
Жодних оголошень про інвестиції не пролунало, та голова угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Пекін може профінансувати два проєкти залізничних маршрутів, пов'язаних зі сполученням Будапешта.
Передісторія:
- Минулого тижня лідер Китаю розпочав своє кількаденне турне європейськими країнами. Після Франції він здійснив державний візит до Сербії, а нині – прибув до Угорщини, відносини якої з Китаєм назвав хорошим прикладом для Європи.
- Перед візитом до Угорщини цього тижня Сі Цзіньпін опублікував у провладних угорських ЗМІ статтю, де в піднесених тонах описує 75-річчя дипломатичних відносин між двома країнами.