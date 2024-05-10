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Китай и Венгрия подписали соглашение о "стратегическом партнерстве"

Олег Павлюк, Алена ИвашкивПятница, 10 мая 2024, 01:57
Китай и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Viktor Orban, foto: Getty Images 32 / 5,000 Translation results Translation result Виктор Орбан, фото: Getty Images

Во время визита Си Цзиньпина в Будапешт 9 мая Венгрия и Китай подписали ряд новых соглашений, направленных на углубление экономического и культурного сотрудничества, в частности соглашение о "стратегическом партнерстве".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на АР

Детали: Си и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в Будапеште в рамках визита китайского лидера в его пятидневном европейском турне.

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Во время брифинга по итогам переговоров Орбан высоко оценил "непрерывную, непрерывную дружбу" между двумя странами и пообещал, что Венгрия и в дальнейшем будет принимать у себя китайские инвестиции.

По словам Си, что он и Орбан согласились, что китайская "Инициатива Пояс-Путь" "вполне соответствует стратегии Венгрии по открытию на восток", а Пекин поддерживает стремление Будапешта играть большую роль в продвижении китайско-европейских отношений.

Венгерские и китайские чиновники заключили соглашение о "стратегическом партнерстве" и подписали 18 других соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

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Никаких объявлений об инвестициях не прозвучало, но глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Пекин может профинансировать два проекта железнодорожных маршрутов, связанных с сообщением Будапешта.

Предыстория:

  • В конце прошлой недели лидер Китая начал свое многодневное турне по европейским странам. После Франции он совершил государственный визит в Сербию, а сейчас – прибыл в Венгрию, отношения которой с Китаем назвал хорошим примером для Европы.
  • Перед визитом в Венгрию на этой неделе Си Цзиньпин опубликовал в провластных венгерских СМИ статью, где в приподнятых тонах описывает 75-летие дипломатических отношений между двумя странами.

Темы: КитайВенгрия
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