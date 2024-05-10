Міністр юстиції: Зеленський не втратить свою легітимність після 21 травня

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що президент України Володимир Зеленський не втратить свою легітимність після закінчення п’ятирічного строку повноважень 21 травня 2024 року, його повноваження триватимуть до обрання наступного очільника держави.

Джерело: Малюська в інтерв’ю українській службі ВВС

Пряма мова: "Ні, він не втратить свою легітимність… Повноваження президента тривають до обрання наступного.

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Але чимало норм Конституції сформульовано таким чином, що той, хто хоче знайти до чого придратися чи на чомусь побудувати якусь теорію змови – то він це знайде.

Тому варто очікувати багато шуму і крику, особливо базуючись на тому, що автори-розробники Конституції мало вірили в реалістичність повномасштабної війни за участю України і тому досить незграбно повелись стосовно відповідних норм, які прописані в Конституції.

Не лише по термінах повноважень, є і багато іншого, що в Конституції стосується воєнного часу – воно сформульовано не ідеально, м'яко кажучи. Що, безумовно, дає підстави для різних "теорій змови". Один з прикладів – це десь хтось комунікує в соціальних мережах, можливо, і те, що розганяється Росією – що, типу, Україна не оголосила стан війни".

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Деталі: На ремарку, чи можливо, доречніше звернутися до органу, який тлумачить Конституцію – Конституційного суду, щоб поставити крапку в питанні легітимності президента, Малюська відповів, що на його думку, робити це запізно, і в нинішніх реалія навіть шкідливо.

Пряма мова: "Чесно кажучи, це точно поза межами моїх повноважень. Я не є суб'єктом, який може звертатись до Конституційного суду.

Більше того, напевно, зараз це вже пізно робити, тому що саме таке звернення означає, що питання є і є сумніви, вони обґрунтовані, і нам треба цілий авторитет Конституційного суду, який би цю ситуацію врегулював.

Враховуючи комунікаційну і безпекову ситуацію в країні – зараз офіційно і публічно ставити під сумнів легітимність президента була б величезна помилка, тому я думаю, що зараз немає сенсу звертатися до Конституційного суду. Колись, десь – можливо було б, але знову ж таки – не на даному етапі.

Деталі: На уточнююче запитання, чи всі укази та документи президента з 21 травня будуть абсолютно чинними, міністр відповів: "Однозначно. Жоден президент ніколи не працював день в день, як це визначає Конституція. Це стосується і парламенту так само".