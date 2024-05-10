Министр юстиции: Зеленский не потеряет свою легитимность после 21 мая

Министр юстиции Денис Малюська считает, что президент Украины Владимир Зеленский не потеряет свою легитимность после окончания пятилетнего срока полномочий 21 мая 2024 года, его полномочия продлятся до избрания следующего главы государства.

Источник: Малюська в интервью украинской службе ВВС

Прямая речь: "Нет, он не потеряет свою легитимность... Полномочия президента продолжаются до избрания следующего.

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Но многие нормы Конституции сформулированы таким образом, что тот, кто хочет найти к чему придраться или на чем-то построить какую-то теорию заговора - то он это найдет.

Поэтому стоит ожидать много шума и крика, особенно основываясь на том, что авторы-разработчики Конституции мало верили в реалистичность полномасштабной войны с участием Украины и поэтому достаточно неуклюже повели себя относительно соответствующих норм, которые прописаны в Конституции.

Не только по срокам полномочий, есть и многое другое, что в Конституции касается военного времени - оно сформулировано не идеально, мягко говоря. Что, безусловно, дает основания для различных "теорий заговора". Один из примеров - это где-то кто-то коммуницирует в социальных сетях, возможно, и то, что разгоняется Россией - что, типа, Украина не объявила состояние войны".

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Детали: На ремарку, что возможно, уместнее обратиться в орган, который толкует Конституцию - Конституционный суд, чтобы поставить точку в вопросе легитимности президента, Малюська ответил, что по его мнению, делать это поздно, и в нынешних реалиях даже вредно.

Прямая речь: "Честно говоря, это точно за пределами моих полномочий. Я не являюсь субъектом, который может обращаться в Конституционный суд.

Более того, наверное, сейчас это уже поздно делать, потому что именно такое обращение означает, что вопрос есть и есть сомнения, они обоснованы, и нам надо целый авторитет Конституционного суда, который бы эту ситуацию урегулировал.

Учитывая коммуникационную и безопасностную ситуацию в стране - сейчас официально и публично ставить под сомнение легитимность президента была бы огромная ошибка, поэтому я думаю, что сейчас нет смысла обращаться в Конституционный суд. Когда-то, где-то - возможно было бы, но опять же - не на данном этапе.

Детали: На уточняющий вопрос, все ли указы и документы президента с 21 мая будут абсолютно легитимными, министр ответил: "Однозначно. Ни один президент никогда не работал день в день, как это определяет Конституция. Это касается и парламента так же".