Прем’єр Польщі розпочав перестановки в уряді через вибори у ЄС

Прем’єр-міністр Дональд Туск розпочав серію звільнень та призначень міністрів у зв’язку з їхньою участю у виборах до Європарламенту. вранці 10 травня він вже прийняв відставку чотирьох членів уряду, які балотуватимуться до Європарламенту, та назвав імена їхніх наступників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Onet

Деталі: Повідомляється, що новим міністром внутрішніх справ та адміністрації замість Марчина Кєрвінського стане Томаш Сємоняк.

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