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Прем’єр Польщі розпочав перестановки в уряді через вибори у ЄС

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 10 травня 2024, 11:19
Прем’єр Польщі розпочав перестановки в уряді через вибори у ЄС
Дональд Туск, фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Дональд Туск розпочав серію звільнень та призначень міністрів у зв’язку з їхньою участю у виборах до Європарламенту. вранці 10 травня він вже прийняв відставку чотирьох членів уряду, які балотуватимуться до Європарламенту, та назвав імена їхніх наступників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Onet

Деталі:  Повідомляється, що новим міністром внутрішніх справ та адміністрації замість Марчина Кєрвінського стане Томаш Сємоняк.

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ВІДЕО ДНЯ

Президент Анджей Дуда офіційно затвердить оновлений склад уряду у понеділок о 10:30.

Вибори до Європарламенту дають "Громадянській коаліції" ще один шанс закріпити своє місце панівної політичної сили в Польщі після того, як вона не змогла досягти остаточної перемоги над колишньою партією влади "Право і справедливість" на місцевих виборах.

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Теми: ПольщаЄС
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