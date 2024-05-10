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Премьер Польши начал перестановки в правительстве из-за выборов в ЕС

Мария Емец, Станислав ПогориловПятница, 10 мая 2024, 11:19
Премьер Польши начал перестановки в правительстве из-за выборов в ЕС
Дональд Туск, фото: Getty Images

Премьер-министр Дональд Туск начал серию увольнений и назначений министров в связи с их участием в выборах в Европарламент. утром 10 мая он уже принял отставку четырех членов правительства, которые будут баллотироваться в Европарламент, и назвал имена их преемников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Onet

Детали:  Сообщается, что новым министром внутренних дел и администрации вместо Марчина Кервинского станет Томаш Семоняк.

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Выборы в Европарламент дают "Гражданской коалиции" еще один шанс закрепить свое место господствующей политической силы в Польше после того, как она не смогла достичь окончательной победы над бывшей партией власти "Право и справедливость" на местных выборах.

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Темы: ПольшаЕС
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