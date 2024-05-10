Більшість українців вважають країну демократичною, але кожен 7-й бачить диктатуру

Більшість українців – 57% – вважають, що Україна скоріше або повністю є демократичною, натомість 14% переконані, що Україна є скоріше або цілковито диктаторською країною.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у лютому

Деталі: 34% опитаних вважають, що Україна є майже або повністю демократичною, а 23% вважають її скоріше демократичною.

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Ще 27% респондентів переконані, що Україна рівній мірі диктаторська і демократична країна.

Інфографіка КМІС

"Хоча із Заходу на Схід стає трохи менше тих, хто вважає Україну демократією, але фактично у всіх регіонах більшість дотримується думки, що Україна зберігає свою демократичність (і не більше 17% вважають Україну диктаторською країною)", − наголосили соціологи.

Дослідження проходило у лютому 2024 року. Методом телефонних інтерв’ю опитали близько 1000 респондентів за всеукраїнською вибіркою дорослих громадян.