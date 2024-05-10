Большинство украинцев считают страну демократической, но каждый 7-й видит диктатуру

Большинство украинцев − 57% − считают, что Украина скорее или полностью является демократической, вместе с тем 14% убеждены, что Украина является скорее или полностью диктаторской страной.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в феврале

Детали: Отмечается, что 34% опрошенных считают, что Украина является почти или полностью демократической, а 23% считают ее скорее демократической.

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Еще 27% респондентов убеждены, что Украина в равной степени диктаторская и демократическая страна.

ИнфографИка КМИС

"Хотя с Запада на Восток становится немного меньше тех, кто считает Украину демократией, но фактически во всех регионах большинство придерживается мнения, что Украина сохраняет свою демократичность (и не более 17% считают Украину диктаторской страной)", − отметили социологи.

ИнфографИка КМИС

Исследование проходило в феврале 2024 года. Методом телефонных интервью опросили около 1000 респондентов по всеукраинской выборке взрослых граждан.