Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Збивається однаково з іншими крилатими ракетами: Євлаш розповів про модифіковану X-101

Анастасія ПроцП'ятниця, 10 травня 2024, 11:40
Збивається однаково з іншими крилатими ракетами: Євлаш розповів про модифіковану X-101
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Фото: MEDIA Center UA

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що росіяни використовують для менших дистанцій модифіковану ракету X-101 з подвійною бойовою частиною. Вона становить більшу загрозу для інфраструктурних об'єктів, техніки та живої сили, проте збиваються однаково з іншими крилатими ракетами.

Джерело: начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Це крилата ракета Х-101, яка випускається зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Збивається вона, власне, однаково з іншими крилатими ракетами. Однак, що стосується бойової частини, за рахунок зменшення паливного бака, оскільки ця ракета розрахована на тисячі кілометрів, росіяни використовують її значно на менші дистанції. Тому було інженерно було прийняте рішення про збільшення бойової частини, і встановлення туди ще однієї боєголовки, яка начинена вражаючими елементами".

Реклама:

Деталі: За словами Євлаша, модифіковані ракети Х-101 несуть більшу шкоду для незахищених об’єктів. Зокрема, для інфраструктури, техніки та живої сили. Речник вважає, що застосування цих ракет проти українських міст свідчить, що росіяни свідомо намагаються тероризувати мирних громадян. 

Передісторія

8 травня розвідка Великої Британії повідомила, що командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії встановило другу боєголовку на крилату ракету повітряного базування Х-101/Х-102 (у західній класифікації – AS-23a KODIAK). Армія РФ вже прийняла нову версію ракети на озброєння.

Теми: Повітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
У Повітряних силах пояснили, чому під час удару по Харкову не лунала тривога
Повітряні сили отримали перший тренажер винищувача F-16
Вночі оборонці знищили на Одещині 17 ворожих "Шахедів" із 20 запущених
Останні новини
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
22:07
Через обстріл на Дніпропетровщині загинуло двоє залізничників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: