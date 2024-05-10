Збивається однаково з іншими крилатими ракетами: Євлаш розповів про модифіковану X-101

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що росіяни використовують для менших дистанцій модифіковану ракету X-101 з подвійною бойовою частиною. Вона становить більшу загрозу для інфраструктурних об'єктів, техніки та живої сили, проте збиваються однаково з іншими крилатими ракетами.

Джерело: начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Це крилата ракета Х-101, яка випускається зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Збивається вона, власне, однаково з іншими крилатими ракетами. Однак, що стосується бойової частини, за рахунок зменшення паливного бака, оскільки ця ракета розрахована на тисячі кілометрів, росіяни використовують її значно на менші дистанції. Тому було інженерно було прийняте рішення про збільшення бойової частини, і встановлення туди ще однієї боєголовки, яка начинена вражаючими елементами".

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Деталі: За словами Євлаша, модифіковані ракети Х-101 несуть більшу шкоду для незахищених об’єктів. Зокрема, для інфраструктури, техніки та живої сили. Речник вважає, що застосування цих ракет проти українських міст свідчить, що росіяни свідомо намагаються тероризувати мирних громадян.

Передісторія

8 травня розвідка Великої Британії повідомила, що командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії встановило другу боєголовку на крилату ракету повітряного базування Х-101/Х-102 (у західній класифікації – AS-23a KODIAK). Армія РФ вже прийняла нову версію ракети на озброєння.