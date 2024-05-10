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Посол Польщі: Повернення чоловіків до України силою важко уявити

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 10 травня 2024, 12:33
Посол Польщі: Повернення чоловіків до України силою важко уявити
Ярослав Гузи, фото: Getty Images

Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи заявив, що його держава навряд чи допомагатиме Києві повернути українців призовного віку силою та очікує, що дискусія щодо цього питання триватиме між країнами ЄС.

Джерело: посол Польщі в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Досить важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку в Україну силою. Такого не станеться. Німеччина вже заявила, що такі чоловіки можуть залишатися, навіть якщо у них немає дійсних проїзних документів. Я очікую, що також триватиме дискусія і між країнами ЄС".

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Деталі: Посол зауважив, що на цей момент в польському уряді немає єдиної позиції з приводу допомоги Україні повернути чоловіків призовного віку.

Дипломат зазначив, що Польща перебуває в іншому становищі, ніж деякі західні країни, бо в Польщі зараз проживають мільйони українців.

Гузи зауважив, що на практиці не всі люди готові захищати свою країну зброєю. 

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"Пам’ятаю, як на початку повної масштабної війни багато українських чоловіків поверталися в Україну. Але я розумію, що всі добровольці вже це зробили. Можливо, допоможуть якісь стимули", – відзначив посол.

Гузи сказав, що, на його думку, служба у війську в нинішніх обставинах є обов’язком. "Але моя особиста думка не означає, що я радив би комусь примушувати воювати тих, хто не хоче повертатися в Україну", – сказав дипломат.

Передісторія:

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Теми: ПольщаУкраїнамобілізаціявійна
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