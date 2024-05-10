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Посол Польши: Возвращение мужчин в Украину силой трудно представить

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 10 мая 2024, 12:33
Посол Польши: Возвращение мужчин в Украину силой трудно представить
ЯрославГузы, фото: Getty Images

Посол Польши в Украине Ярослав Гузы заявил, что его государство вряд ли будет помогать Киеву вернуть украинцев призывного возраста силой и ожидает, что дискуссия по этому вопросу будет продолжаться между странами ЕС.

Источник: посол Польши в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Довольно трудно представить, что польские власти будут возвращать мужчин призывного возраста в Украину силой. Такого не произойдет. Германия уже заявила, что такие мужчины могут оставаться, даже если у них нет действительных проездных документов. Я ожидаю, что также будет продолжаться дискуссия и между странами ЕС".

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Детали: Посол отметил, что на данный момент в польском правительстве нет единой позиции по поводу помощи Украине вернуть мужчин призывного возраста.

Дипломат отметил, что Польша находится в другом положении, чем некоторые западные страны, потому что в Польше сейчас проживают миллионы украинцев.

Гузы отметил, что на практике не все люди готовы защищать свою страну оружием. 

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"Помню, как в начале полной масштабной войны многие украинские мужчины возвращались в Украину. Но я понимаю, что все добровольцы уже это сделали. Возможно, помогут какие-то стимулы", – отметил посол.

Гузи сказал, что, по его мнению, служба в армии в нынешних обстоятельствах является обязанностью. "Но мое личное мнение не означает, что я советовал бы кому-то заставлять воевать тех, кто не хочет возвращаться в Украину", – сказал дипломат.

Предистория:

  • Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ранее отвергла сообщения о том, что ее страна поможет отправлять украинских мужчин призывного возраста в Украину.
  • Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уверяла, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

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Темы: ПольшаУкраинамобилизациявойна
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