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Росіяни активізувались на Харківщині: обстріли, ДРГ, у прикордонні йдуть бої

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 травня 2024, 13:26
Росіяни активізувались на Харківщині: обстріли, ДРГ, у прикордонні йдуть бої
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Російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, проєкт Deep State, джерела УП у військових колах

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

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Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон.

Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку".

Деталі: За даними проєкту Deep State, активізація почалася зі щільних обстрілів різними засобами вогневого ураження прикордонних населених пунктів Харківщини. Наразі обстріли продовжуються, зокрема, в районі міста Вовчанськ. Також активно застосовуються системи РЕБ та БПЛА.

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За даними джерел УП, в прикордонні Харківської області йдуть бої.

Противник пробує заходити в низці населених пунктів вздовж кордону.

При цьому однак зазначається, що наявних ресурсів, які задіяв ворог на даний момент, не вистачить для глибокого просування.

Дослівно: "Наразі ситуація складається такою, що ворог здійснює дестабілізацію в прикордонних районах. Але невідомо скільки основних сил він готовий задіяти для даного маневру...

В інформаційному полі подібні дії з боку ворога очікувалися. Ще більше на них чекали підрозділи Сил оборони, які безпосередньо тримають позиції вздовж кордону. Зараз все в їхніх руках, і вони докладають максимальних зусиль у відбитті чергових наступальних дій московитів. Задача всього суспільства — не панікувати, а допомагати нашим бійцям на передовій. Цивільному населенню в прикордонних районах не ловити гав, а прислухатися до закликів від місцевої влади, зокрема, щодо евакуації".

Оновлено: За словами голови Вовчанської міської військової адміністрації Тамаза Гамбарашвілі, з міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення. Влада, поліція та волонтери спільно допомагають людям виїжджати.

Нагадаємо: Останнім часом з’явилися підтвердження, що на півночі Харківської області Росія створює певне угрупування військ.

Раніше Сили оборони попереджали, що ворог може активізуватися на Харківщині, проте зазначалося, що достатнього угруповання для повноцінного вторгнення там не зафіксовано. Водночас застерігалося, що ворог може вдаватися до певних провокацій.

Теми: Харківська областьвійна
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