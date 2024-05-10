Россияне активизировались на Харьковщине: обстрелы, ДРГ, в пограничье идут бои

Российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, проект Deep State, источники УП в военных кругах

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. Прежде всего противник наносит удары по городу Волчанск.

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Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу.

Вооруженные силы Украины уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы для Харькова, его сил хватает только для провокаций на северном направлении".

Детали: По данным проекта Deep State, активизация началась с плотных обстрелов различными средствами огневого поражения приграничных населенных пунктов Харьковщины. Сейчас обстрелы продолжаются, в частности, в районе города Волчанск. Также активно применяются системы РЭБ и БПЛА.

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По данным источников УП, в приграничье Харьковской области идут бои.

Противник пробует заходить в ряде населенных пунктов вдоль границы.

При этом однако отмечается, что имеющихся ресурсов, которые задействовал враг на данный момент, не хватит для глубокого продвижения.

Дословно Deep State: "Сейчас ситуация складывается такой, что враг осуществляет дестабилизацию в приграничных районах. Но неизвестно сколько основных сил он готов задействовать для данного маневра...

В информационном поле подобные действия со стороны врага ожидались. Еще больше их ждали подразделения Сил обороны, которые непосредственно держат позиции вдоль границы. Сейчас все в их руках, и они прилагают максимальные усилия в отражении очередных наступательных действий московитов. Задача всего общества - не паниковать, а помогать нашим бойцам на передовой. Гражданскому населению в приграничных районах стоит прислушиваться к призывам от местных властей, в частности, по эвакуации".

Обновлено: По словам главы Волчанской городской военной администрации Тамаза Гамбарашвили, из города Волчанска и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения. Власти, полиция и волонтеры совместно помогают людям выезжать.

Напомним: В последнее время появились подтверждения, что на севере Харьковской области Россия создает определенную группировку войск.

Ранее Силы обороны предупреждали, что враг может активизироваться на Харьковщине, однако отмечалось, что достаточной группировки для полноценного вторжения там не зафиксировано. В то же время предостерегалось, что враг может прибегать к определенным провокациям.