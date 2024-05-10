У суботу в Україні дощитиме, в неділю − переважно без опадів, але прохолодно

У суботу вдень в Україні пройдуть короткочасні дощі по всій території, крім південної частини, у неділю − переважно сухо, лише вдень місцями на північному сході країни пройде невеликий дощ.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 11 травня температура вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°, у південній, південно-східній частинах і на Закарпатті до 22°.

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У Києві вночі буде без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, а вдень сягатиме 16-18°.

12 травня в Україні буде сухо, лише вдень місцями на північному сході країни невеликий дощ. Вітер північно-західний із переходом у північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі на Закарпатті та в південній частині очікують 4-9° тепла, на решті території 2-7°. Вдень температура підніметься до 14-19°, у північних, більшості західних і центральних областей буде 9-14°.

ВІДЕО ДНЯ

У столиці 12 травня без опадів, вітер північно-західний із переходом у північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 12-14°.