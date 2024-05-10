В субботу в Украине будет дождливо, в воскресенье - преимущественно без осадков, но прохладно

В субботу днем в Украине пройдут кратковременные дожди по всей территории, кроме южной части, в воскресенье - преимущественно сухо, лишь днем местами на северо-востоке страны пройдет небольшой дождь.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 11 мая температура ночью 5-10° тепла, днем 14-19°, в южной, юго-восточной частях и на Закарпатье до 22°.

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В Киеве ночью будет без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, а днем будет достигать 16-18°.

12 мая в Украине будет сухо, лишь днем местами на северо-востоке страны небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом в северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью на Закарпатье и в южной части ожидают 4-9° тепла, на остальной территории 2-7°. Днем температура поднимется до 14-19°, в северных, большинстве западных и центральных областей будет 9-14°.

ВИДЕО ДНЯ

В столице 12 мая без осадков, ветер северо-западный с переходом в северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 12-14°.