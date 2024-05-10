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Автобус із пасажирами впав у річку в Петербурзі й повністю затонув

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 10 травня 2024, 14:30
Автобус із пасажирами впав у річку в Петербурзі й повністю затонув
фото: "Фонтанка"

В російському Санкт-Петербурзі у п’ятницю 10 травня на фоні значного погіршення погодних умов в РФ в річку Мойка впав пасажирський автобус, в якому знаходилось близько 20 пасажирів, є загиблі.

Джерело: місцеве видання "Фонтанка", Baza, російські пропагандисти

Деталі: За даними місцевого видання, автобус на набережній врізався у два автомобілі, пробив огорожу, впав у воду та повністю пішов під воду. Повідомляється, що водій не впорався з керуванням.

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Місцева влада каже, що на місці працюють водолази і швидка. З машини відкачують воду, людей дістають із вікон.

 
фото: "Фонтанка"

За даними "Фонтанки", попередньо, внаслідок аварії з автобусом загинуло 6 осіб, інше джерело видання повідомляє про чотирьох загиблих. Зазначається, що дані можуть сильно відрізнятися, тому що частина пасажирів знаходиться у стані клінічної смерті.

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Також правоохоронці затримали водія автобусу та завели на нього справу.

За даними "Фонтанки", попередньо, внаслідок аварії з автобусом вже відомо про 6 загиблих.

Теми: Росіянадзвичайна подіяДТП
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