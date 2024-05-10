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Автобус с пассажирами упал в реку в Петербурге и полностью затонул

Станислав ПогориловПятница, 10 мая 2024, 14:30
Автобус с пассажирами упал в реку в Петербурге и полностью затонул
фото: "Фонтанка"

В российском Санкт-Петербурге в пятницу 10 мая на фоне значительного ухудшения погодных условий в РФ в реку Мойка упал пассажирский автобус, в котором находилось около 20 пассажиров, есть погибшие.

Источник: местное издание "Фонтанка", Baza, российские пропагандисты

Детали: По данным местного издания, автобус на набережной врезался в два автомобиля, пробил ограждение, упал в воду и полностью ушел под воду. Сообщается, что водитель не справился с управлением.

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Местные власти говорят, что на месте работают водолазы и скорая. Из машины откачивают воду, людей достают из окон.

 
фото: "Фонтанка"

По данным "Фонтанки", предварительно, в результате аварии с автобусом погибло 6 человек, другой источник издания сообщает о четырех погибших. Отмечается, что данные могут сильно отличаться, потому что часть пассажиров находится в состоянии клинической смерти.

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Также правоохранители задержали водителя автобуса и завели на него дело.

Темы: Росcиячрезвычайное происшествиеДТП
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