Україна наполягає, щоб в угоді про вступ в ЄС не було територіальних обмежень

Принципова позиція Києва полягає у тому, що майбутня угода про вступ України в Євросоюз не повинна містити жодних обмежень щодо територіального застосування.

Джерело: "Європейська правда", віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час години запитань до уряду у Верховній Раді, її цитує "Укрінформ"

Деталі: Стефанішина зауважила, що жодних територіальних обмежень не було і в Угоді про асоціацію України та ЄС, хоча частини українських територій вже були окуповані Росією.

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"Стосовно війни і членства в ЄС, це моя принципова позиція, яка ґрунтується на юридичних аргументах, які пов’язані з процесом підписання Угоди про асоціацію. Вона була підписана, коли Крим був анексований, коли почалися військові дії в Донецькій та Луганській областях.

Але Угода про асоціацію не містить жодного слова, пов’язаного з її територіальним застосуванням, так само і договір про членство України не має містити таких обмежень", – сказала вона.

Стефанішина поінформувала, що є спеціальна процедура Єврокомісії, яка передбачає рекомендацію про здійснення діяльності в країні, де частина території не є під ефективним контролем, як-от у випадку Кіпру.

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Віцепремʼєрка підкреслила, що держава у своїй переговорній рамці, яку вона представлятиме на першій міжурядовій конференції в червні, буде виходити з того, що не може бути жодних обмежень щодо територіального застосування угоди.

"Євроінтеграція буде від Севастополя до Києва", – наголосила урядовиця.

Нагадаємо, українська сторона і Брюссель працюють над тим, щоби офіційне відкриття переговорів про вступ України до ЄС відбулося не пізніше кінця червня – коли головування у Раді ЄС завершить Бельгія і почнеться піврічне головування Угорщини.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова раніше сказала, що Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу та сподівається на їхній початок наприкінці червня.

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