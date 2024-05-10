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Україна наполягає, щоб в угоді про вступ в ЄС не було територіальних обмежень

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінП'ятниця, 10 травня 2024, 15:25
Україна наполягає, щоб в угоді про вступ в ЄС не було територіальних обмежень
Фото: Getty Images

Принципова позиція Києва полягає у тому, що майбутня угода про вступ України в Євросоюз не повинна містити жодних обмежень щодо територіального застосування.

Джерело: "Європейська правда", віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час години запитань до уряду у Верховній Раді, її цитує "Укрінформ"

Деталі: Стефанішина зауважила, що жодних територіальних обмежень не було і в Угоді про асоціацію України та ЄС, хоча частини українських територій вже були окуповані Росією.

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"Стосовно війни і членства в ЄС, це моя принципова позиція, яка ґрунтується на юридичних аргументах, які пов’язані з процесом підписання Угоди про асоціацію. Вона була підписана, коли Крим був анексований, коли почалися військові дії в Донецькій та Луганській областях.

Але Угода про асоціацію не містить жодного слова, пов’язаного з її територіальним застосуванням, так само і договір про членство України не має містити таких обмежень", – сказала вона.

Стефанішина поінформувала, що є спеціальна процедура Єврокомісії, яка передбачає рекомендацію про здійснення діяльності в країні, де частина території не є під ефективним контролем, як-от у випадку Кіпру.

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Віцепремʼєрка підкреслила, що держава у своїй переговорній рамці, яку вона представлятиме на першій міжурядовій конференції в червні, буде виходити з того, що не може бути жодних обмежень щодо територіального застосування угоди.

"Євроінтеграція буде від Севастополя до Києва", – наголосила урядовиця.

Нагадаємо, українська сторона і Брюссель працюють над тим, щоби офіційне відкриття переговорів про вступ України до ЄС відбулося не пізніше кінця червня – коли головування у Раді ЄС завершить Бельгія і почнеться піврічне головування Угорщини.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова раніше сказала, що Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу та сподівається на їхній початок наприкінці червня.

Читайте також статтю Стефанішиної про те, чому Україна важлива для Європейського Союзу.

Теми: ЄСУкраїна
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