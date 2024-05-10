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Украина настаивает, чтобы в соглашении о вступлении в ЕС не было территориальных ограничений

Кристина Бондарева, Александр ШумилинПятница, 10 мая 2024, 15:25
Украина настаивает, чтобы в соглашении о вступлении в ЕС не было территориальных ограничений
Фото: Getty Images

Принципиальная позиция Киева заключается в том, что будущее соглашение о вступлении Украины в Евросоюз не должно содержать никаких ограничений по территориальному применению.

Источник: "Европейская правда", вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, ее цитирует "Укринформ"

Детали: Стефанишина отметила, что никаких территориальных ограничений не было и в Соглашении об ассоциации Украины и ЕС, хотя части украинских территорий уже были оккупированы Россией.

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"Что касается войны и членства в ЕС, это моя принципиальная позиция, которая основывается на юридических аргументах, связанных с процессом подписания Соглашения об ассоциации. Она была подписана, когда Крым был аннексирован, когда начались военные действия в Донецкой и Луганской областях".

Но Соглашение об ассоциации не содержит ни слова, связанного с ее территориальным применением, так же и договор о членстве Украины не должен содержать таких ограничений", – сказала она.

Стефанишина проинформировала, что есть специальная процедура Еврокомиссии, которая предусматривает рекомендацию о осуществлении деятельности в стране, где часть территории не находится под эффективным контролем, например в случае Кипра.

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Вице-премьер подчеркнула, что государство в своей переговорной рамке, которую оно будет представлять на первой межправительственной конференции в июне, будет исходить из того, что не может быть никаких ограничений по территориальному применению соглашения.

"Евроинтеграция будет от Севастополя в Киев", – подчеркнула чиновник.

Напомним, украинская сторона и Брюссель работают над тем, чтобы официальное открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС состоялось не позднее конца июня – когда председательство в Совете ЕС завершит Бельгию и начнется полугодовое председательство Венгрии.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова ранее сказала, что Украина готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз и надеется на их начало в конце июня.

Читайте также статью Стефанишиной о том, почему Украина важна Европейскому Союзу.

Темы: ЕСУкраина
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