Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Країни ЄС попередили Грузію, що її європейське майбутнє під загрозою

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 10 травня 2024, 16:44
Країни ЄС попередили Грузію, що її європейське майбутнє під загрозою
Ілюстративне фото: Getty Images

Країни Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили Грузію про те, що закон про "іноагентів" руйнує її європейське майбутнє

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільну заяву восьми країн

Деталі: Заяву підготували у рамках формату регіонального співробітництва, до якого належать Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція.

Реклама:

Країни заявили, що, надавши Грузії статус кандидата в ЄС у грудні минулого року, Євросоюз показав, що підтримує прагнення грузинського народу. 

"Грузії було дано чіткий шлях для початку переговорів про вступ, а згодом для вступу до Європейського Союзу. Однак останнім часом грузинська влада обрала тривожну траєкторію, яка руйнує європейське майбутнє Грузії", – сказано у заяві.

Наголошено, що законопроєкт про "Прозорість іноземного впливу", який зараз розглядається в парламенті Грузії, несумісний з європейськими нормами та цінностями.

ВІДЕО ДНЯ

"У разі ухвалення закон може бути використаний, щоб змусити замовкнути ЗМІ та організації громадянського суспільства, які відіграють важливу роль у допомозі Грузії на шляху до членства в ЄС. Твердження грузинської влади про те, що пропозиція нагадує законопроєкт ЄС, є необґрунтованими та вводять в оману. Ми закликаємо політичних лідерів Грузії переглянути законопроєкт", – сказано у заяві.

Грузинська влада зобов’язана виконати попередні умови, якщо вона хоче приєднатися до Європейського Союзу, але антизахідна риторика грузинської влади серйозно ризикує підірвати європейський вибір Грузії, наголошено у заяві.

"Статус кандидата в ЄС надано Грузії за умови виконання 9 кроків. На цей момент влада Грузії не досягла загального прогресу у виконанні цих кроків… Ми сподіваємося, що грузинський уряд використає це історичне вікно можливостей, створене пожвавленим процесом розширення ЄС, і повернеться до курсу на членство в ЄС", – заявили Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція.

Парламент Грузії планує повернутися до розгляду ухваленого у двох читаннях проєкту "Про прозорість іноземного впливу" 13 травня, а фінальне голосування планують на 17 травня. 

Між тим, посли ЄС у вівторок обговорювали наміри грузинської влади ухвалити скандальний проєкт закону про "іноагентів" і те, як це може вплинути на євроінтеграцію Грузії. У ЄС не відкидають, що можуть позбавити Грузію безвізового режиму, якщо закон ухвалять.

Перед цим понад 30 депутатів Європарламенту закликали призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС

Теми: ГрузіяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
Грузія
В уряді Грузії припустили, що напади на активістів влаштували "ті, хто стоїть за протестом"
Зеленський вважає, що Грузія та Білорусь мають вступити до Європейського Союзу
У Грузії нападають на опозиційних політиків та активістів: щонайменше 4 постраждалих
Останні новини
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
22:07
Через обстріл на Дніпропетровщині загинуло двоє залізничників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: