Страны ЕС предупредили Грузию, что ее европейское будущее под угрозой

Страны Северной Европы и Балтии выступили с совместным заявлением, в котором предупредили Грузию о том, что закон об "иноагентах" разрушает ее европейское будущее

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление восьми стран

Детали: Заявление было подготовлено в рамках формата регионального сотрудничества, к которому относятся Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция.

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Страны заявили, что, предоставив Грузии статус кандидата в ЕС в декабре прошлого года, Евросоюз показал, что поддерживает стремление грузинского народа.

"Грузии был дан четкий путь для начала переговоров о вступлении, а впоследствии для вступления в Европейский Союз. Однако в последнее время грузинские власти избрали тревожную траекторию, которая разрушает европейское будущее Грузии", – говорится в заявлении.

Отмечено, что рассматриваемый в парламенте Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" несовместим с европейскими нормами и ценностями.

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"В случае принятия закон может быть использован, чтобы заставить замолчать СМИ и организации гражданского общества, которые играют важную роль в помощи Грузии на пути к членству в ЕС. Утверждение грузинских властей о том, что предложение напоминает законопроект ЕС, необоснованно и вводят в заблуждение . Мы призываем политических лидеров Грузии пересмотреть законопроект", – сказано в заявлении.

Грузинские власти обязаны выполнить предварительные условия, если они хотят присоединиться к Европейскому Союзу, но антизападная риторика грузинских властей серьезно рискует подорвать европейский выбор Грузии, отмечается в заявлении.

"Статус кандидата в ЕС предоставлен Грузии при условии выполнения 9 шагов. На данный момент власти Грузии не достигли общего прогресса в выполнении этих шагов… Мы надеемся, что грузинское правительство использует это историческое окно возможностей, созданное оживленным процессом расширения ЕС, и вернется к курсу на членство в ЕС", – заявили Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция.

Парламент Грузии планирует вернуться к рассмотрению принятого в двух чтениях проекта "О прозрачности иностранного влияния" 13 мая, а финальное голосование планируется на 17 мая.

Между тем, послы ЕС во вторник обсуждали намерения грузинских властей принять скандальный проект закона об "иноагентах" и то, как это может повлиять на евроинтеграцию Грузии. В ЕС не исключают, что могут лишить Грузию безвизового режима, если закон примут.

До этого более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.