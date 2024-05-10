Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Рейдери намагалися дати полковнику СБУ 1 мільйон доларів хабара

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 травня 2024, 17:07
Рейдери намагалися дати полковнику СБУ 1 мільйон доларів хабара
фото СБУ

У Києві затримали ділків, які пропонували 1 мільйон доларів хабара одному з офіцерів Головного слідчого управління Служби безпеки.

Джерело: пресслужби СБУ і Офісу генпрокурора

Деталі: За цю суму фігуранти хотіли щоб посадовець допоміг їм здійснити рейдерське захоплення видобувної компанії, яка володіє одним з найбільших кар’єрів на Вінниччині.

Реклама:

Для цього співробітник СБУ мав безпідставно зареєструвати кримінальне провадження проти гірничого підприємства.

Після відкриття "справи" рейдери планували під виглядом понятих взяти участь в обшуках на території компанії, щоб оцінити її технологічні потужності.

У подальшому вони розраховували заволодіти майном підприємства. І для цього просили додаткового сприяння посадовця СБУ.

ВІДЕО ДНЯ

Втім, про отриману "пропозицію" полковник української спецслужби одразу доповів своєму керівництву, зазначають в СБУ.

Всіх чотирьох рейдерів затримали "на гарячому" під час спроби передачі першої частини хабаря в одному із ресторанів столиці.

 
ФОТО ОГП

Під час обшуків за місцями проживання затриманих на території столичного регіону та в їхніх автомобілях правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами оборудки.

На підставі задокументованих фактів слідчі СБУ повідомили всім чотирьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теми: хабарСБУОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
хабар
За хабарі робили довідки про інвалідність: ДБР викрило групу медиків на Львівщині
Голову райсуду на Дніпропетровщині спіймали на хабарі
Ділки в погонах поліції намагались підзаробити на "колабораціонізмі": вимагали $100 тисяч
Останні новини
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
22:07
Через обстріл на Дніпропетровщині загинуло двоє залізничників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: