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Рейдеры пытались дать полковнику СБУ 1 миллион долларов взятки

Валентина РоманенкоПятница, 10 мая 2024, 17:07
Рейдеры пытались дать полковнику СБУ 1 миллион долларов взятки
фото СБУ

В Киеве задержали дельцов, которые предлагали 1 миллион долларов взятки одному из офицеров Главного следственного управления Службы безопасности.

Источник: пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора

Детали: За эту сумму фигуранты хотели чтобы чиновник помог им осуществить рейдерский захват добывающей компании, которая владеет одним из крупнейших карьеров в Винницкой области.

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Для этого сотрудник СБУ должен был безосновательно зарегистрировать уголовное производство против горного предприятия.

После открытия "дела" рейдеры планировали под видом понятых принять участие в обысках на территории компании, чтобы оценить ее технологические мощности.

В дальнейшем они рассчитывали завладеть имуществом предприятия. И для этого просили дополнительного содействия должностного лица СБУ.

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Впрочем, о полученном "предложении" полковник украинской спецслужбы сразу доложил своему руководству, отмечают в СБУ.

Всех четырех рейдеров задержали с поличным при попытке передачи первой части взятки в одном из ресторанов столицы.

 
ФОТО огп

Во время обысков по местам жительства задержанных на территории столичного региона и в их автомобилях правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами сделки.

На основании задокументированных фактов следователи СБУ сообщили всем четырем задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: взяткаСБУОфис генпрокурора
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