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NYT знайшла, де у Білорусі може зберігатись російська ядерна зброя

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 10 травня 2024, 19:42
NYT знайшла, де у Білорусі може зберігатись російська ядерна зброя
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ТА ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО ТАСС

Будівництво сховища для російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі, ймовірно, почалось у березні 2023 року неподалік міста Осиповичі, де ще з радянських часів розташовувалась військова база.

Джерело: публікація The New York Times, яка проаналізувала супутникові знімки об'єкта, "Європейська правда"

Деталі: Майданчик для зберігання російської ядерної зброї, пише NYT, розташований за приблизно 180 кілометрів на північ від кордону з Україною.

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Імовірне місце зберігання ядерних боєголовок розташоване в тому ж місті, що й білоруські ракети "Іскандер", які можуть бути використані для запуску ядерних або звичайних боєголовок і які Росія передала Білорусі у 2022 році.

Нові конструкції, будівництво яких виявили на супутникових знімках біля Осиповичів, мають особливості, унікальні для ядерних сховищ усередині Росії, пише The New York Times.

Приміром, нова зона з високим рівнем безпеки оточена трьома шарами огорожі на додаток до наявного периметра безпеки всієї бази. Також NYT помітив критий вантажний майданчик, з'єднаний з прихованим підземним бункером радянських часів.

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ФОТО: THE NEW YORK TIMES

Для захисту майданчика біля Осиповичів, як показують знімки, також було розгорнуто систему протиповітряної оборони – вона з'явилась не пізніше середини 2023 року.

Член Федерації американських вчених Ганс Крістенсен, який проаналізував об'єкт в Осиповичах, вважає, що об'єкти в Білорусі, "схоже, призначені для того, щоб нервувати найсхідніші країни-члени НАТО, але не дадуть Росії нової значної військової переваги в регіоні".

В останні тижні, за словами Крістенсена, на об'єкті розпочалося будівництво нових конструкцій: "Деталі ще не визначені, але будівництво явно вийшло на новий етап".

 
Фото от 3 травня 2024 року
ФОТО: THE NEW YORK TIMES

На білоруській території, як відомо, перебуває тактична ядерна зброя Росії за домовленістю між Мінськом і Москвою.

Минулого місяця в Білорусі схвалили нову воєнну доктрину, яка вперше передбачає застосування ядерної зброї.

А 7 травня Міністерство оборони Білорусі оголосило про "раптову перевірку" засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї – слідом за аналогічним оголошенням Росії.

Теми: ядерна зброяБілорусьРосія
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