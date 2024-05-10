NYT нашла, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие

Строительство хранилища для российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси, вероятно, началось в марте 2023 года недалеко от города Осиповичи, где еще с советских времен располагалась военная база.

Источник: публикация The New York Times, которая проанализировала спутниковые снимки объекта, "Европейская правда"

Детали: Площадка для хранения российского ядерного оружия, пишет NYT, расположена примерно в 180 километрах к северу от границы с Украиной.

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Вероятное место хранения ядерных боеголовок расположено в том же городе, что и белорусские ракеты "Искандер", которые могут быть использованы для запуска ядерных или обычных боеголовок и которые Россия передала Беларуси в 2022 году.

Новые конструкции, строительство которых обнаружили на спутниковых снимках возле Осиповичей, имеют особенности, уникальные для ядерных хранилищ внутри России, пишет The New York Times.

К примеру, новая зона с высоким уровнем безопасности окружена тремя слоями ограждения в дополнение к имеющемуся периметру безопасности всей базы. Также NYT заметил крытую грузовую площадку, соединенную со скрытым подземным бункером советских времен.

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ФОТО: THE NEW YORK TIMES

Для защиты площадки возле Осиповичей, как показывают снимки, также была развернута система противовоздушной обороны – она появилась не позднее середины 2023 года.

Член Федерации американских ученых Ханс Кристенсен, который проанализировал объект в Осиповичах, считает, что объекты в Беларуси, "похоже, предназначены для того, чтобы нервировать самые восточные страны-члены НАТО, но не дадут России нового значительного военного преимущества в регионе".

В последние недели, по словам Кристенсена, на объекте началось строительство новых конструкций: "Детали еще не определены, но строительство явно вышло на новый этап".

Фото от 3 мая 2024 года ФОТО: THE NEW YORK TIMES

На белорусской территории, как известно, находится тактическое ядерное оружие России по договоренности между Минском и Москвой.

В прошлом месяце в Беларуси одобрили новую военную доктрину, которая впервые предусматривает применение ядерного оружия.

А 7 мая Министерство обороны Беларуси объявило о "внезапной проверке" средств-носителей нестратегического ядерного оружия – вслед за аналогичным объявлением России.