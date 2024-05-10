ГУР: Проєктом "Хочу жить" успішно скористалися 260 військових РФ

Станом на 10 травня на проєкт "Хочу жить" надійшло понад 35 тисяч заявок – переважно від чинних російських військових, 260 осіб уже скористалися ним.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України капітан Андрій Юсов у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Вже надійшло понад 35 тисяч заявок на проєкт. Переважно від діючих російських військових, а також людей, які можуть опинитись у російській армії та хочуть застрахувати себе, не бажаючи брати участь у загарбницькій війні та не стати воєнними злочинцями.

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На сьогодні понад 260 російських військовослужбовців різних звань уже скористались успішно проєктом. Усі вони перейшли лінію фронту і знаходяться у безпеці під захистом держави Україна та міжнародного права".

Деталі: Юсов зауважив, що більшість хочуть після завершення бойових дій повертатись на Батьківщину і для уникнення проблем у майбутньому із законом вони обліковуються як ті, що захоплені в полон, і не позначаються такими, що добровільно перейшли чи здались.

Водночас капітан зауважив, що є такі, хто не бажає повертатись на територію РФ. "Така опція також присутня. Україна гарантує таку можливість", – наголосив представник розвідки.

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Довідково: "Хочу жить" – державний проєкт, покликаний допомогти військовим армії РФ та Білорусі безпечно здатися в полон. Проєкт було запущено у вересні 2022 року Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, що діє за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки.