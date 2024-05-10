Проектом "Хочу жить" успешно воспользовались 260 военных РФ – ГУР

По состоянию на 10 мая на проект "Хочу жить" поступило более 35 тысяч заявок - преимущественно от действующих российских военных, 260 человек уже воспользовались им.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины капитан Андрей Юсов в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Уже поступило более 35 тысяч заявок на проект. Преимущественно от действующих российских военных, а также людей, которые могут оказаться в российской армии и хотят застраховать себя, не желая участвовать в захватнической войне и не стать военными преступниками.

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На сегодня более 260 российских военнослужащих разных званий уже воспользовались успешно проектом. Все они перешли линию фронта и находятся в безопасности под защитой государства Украина и международного права".

Детали: Юсов отметил, что большинство россиян хотят после завершения боевых действий возвращаться на Родину и во избежание проблем в будущем с законом они учитываются как захваченные в плен, и не обозначаются такими, кто добровольно перешел или сдался.

В то же время капитан отметил, что есть такие, кто не желает возвращаться на территорию РФ. "Такая опция также присутствует. Украина гарантирует такую возможность", - подчеркнул представитель разведки.

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Справка: "Хочу жить" - государственный проект, призванный помочь военным армии РФ и Беларуси безопасно сдаться в плен. Проект был запущен в сентябре 2022 года Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, действующим при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.