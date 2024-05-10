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Пентагон оприлюднив вміст пакета військової допомоги Україні на $400 млн

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 10 травня 2024, 20:37
Пентагон оприлюднив вміст пакета військової допомоги Україні на $400 млн
Patriot. Фото - Getty Images

До пакета військової допомоги Україні від США вартістю 400 мільйонів доларів, який оголосили 10 травня, входять зокрема додаткові боєприпаси для систем Patriot і NASAMS, зенітні ракети Stinger та додаткові системи HIMARS із боєприпасами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на список

Деталі: У новому пакеті США містяться додаткові боєприпаси для систем Patriot і NASAMS, зенітні ракети Stinger, додаткові системи HIMARS із боєприпасами, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди і "обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами".

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З техніки Пентагон перелічує бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери M113, протимінні транспортні засоби із захистом від засідок (MRAP) й причепи для перевезення важкого обладнання.

Також у пакеті допомоги – ракети TOW, протитанкові системи Javelin та AT-4, "високоточні авіаційні боєприпаси", ракети HARM, стрілецька зброя та патрони до неї, підривні боєприпаси та обладнання для розмінування, берегові та річкові патрульні катери, "засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту".

Як повідомлялось, у п'ятницю президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні військової допомоги вартістю до 400 мільйонів доларів зі складів американської армії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

Після цього у Держдепі підтверджували підготовку подальших пакетів військової допомоги.

Теми: СШАдопомога УкраїніPatriotзброя
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