Канада дає понад $55 млн на ініціативу Німеччини з пошуку ППО для України

Міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення 76 мільйонів канадських доларів ($55,6 мільйона) на ініціативу Німеччини з постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Блер 10 травня за підсумками зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом в Оттаві

Деталі: Зазначається, що Канада долучиться до ініціативи Берліна, яка "об'єднує гроші і ресурси міжнародної спільноти для швидкого пошуку і постачання систем протиповітряної оборони для України".

Реклама:

"Ці системи допоможуть захиститися від російських повітряних атак, які вбили тисячі українців і зруйнували лікарні, електростанції та житлові будинки", – йдеться в повідомленні Міноборони Канади.

Там також нагадали, що військовослужбовці канадських Збройних сил наразі перебувають у Німеччині в складі Групи сприяння безпеці, яка допомагає полегшити передачу військової допомоги Україні та планує негайні та довгострокові потреби у навчанні ЗСУ.

Нагадаємо, уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні, 17 квітня. Берлін пізніше повідомляв, що обговорює з Данією та Нідерландами фінансування ініціативи.

ВІДЕО ДНЯ

У квітні Бельгія також оголосила про виділення 200 мільйонів євро на німецьку ініціативу.