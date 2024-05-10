Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Канада дає понад $55 млн на ініціативу Німеччини з пошуку ППО для України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 10 травня 2024, 21:00
Канада дає понад $55 млн на ініціативу Німеччини з пошуку ППО для України
Фото - Getty Images

Міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення 76 мільйонів канадських доларів ($55,6 мільйона) на ініціативу Німеччини з постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Блер 10 травня за підсумками зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом в Оттаві

Деталі: Зазначається, що Канада долучиться до ініціативи Берліна, яка "об'єднує гроші і ресурси міжнародної спільноти для швидкого пошуку і постачання систем протиповітряної оборони для України".

Реклама:

"Ці системи допоможуть захиститися від російських повітряних атак, які вбили тисячі українців і зруйнували лікарні, електростанції та житлові будинки", – йдеться в повідомленні Міноборони Канади.

Там також нагадали, що військовослужбовці канадських Збройних сил наразі перебувають у Німеччині в складі Групи сприяння безпеці, яка допомагає полегшити передачу військової допомоги Україні та планує негайні та довгострокові потреби у навчанні ЗСУ.

Нагадаємо, уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні, 17 квітня. Берлін пізніше повідомляв, що обговорює з Данією та Нідерландами фінансування ініціативи.

ВІДЕО ДНЯ

У квітні Бельгія також оголосила про виділення 200 мільйонів євро на німецьку ініціативу.

Теми: КанадаППОдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
Канада
Між Канадою та Індією спалахнув дипломатичний скандал
Канада виділяє ще близько $12 млн на дрони і снаряди для України
Канада дозволила Airbus використовувати титан із Росії у виробництві літаків, попри санкції
Останні новини
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
22:07
Через обстріл на Дніпропетровщині загинуло двоє залізничників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: