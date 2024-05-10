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Прикордонники Молдови затримали трьох українців, які намагались перетнути Прут

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникП'ятниця, 10 травня 2024, 21:39
Прикордонники Молдови затримали трьох українців, які намагались перетнути Прут
фото - border.gov.md

Молдовські прикордонники затримали трьох громадян України, які намагались перетнути Прут на надувному човні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Прикордонну поліцію Молдови

Деталі: Відомство зазначає, що було достовірно встановлено, що троє громадян України віком від 23 до 40 років збиралися незаконно перетнути молдовсько-румунський кордон.

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Чоловіки мали при собі надувний човен, повітряний насос та два весла. Особи були затримані на 72 години.

Наразі правоохоронні органи проводять ретельне розслідування справи з метою з'ясування обставин та вжиття відповідних правових заходів згідно з чинним законодавством.

Нещодавно в Румунії оприлюднили дані, згідно з якими близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон із Румунією на півночі цієї країни, щоб уникнути мобілізації після початку повномасштабного російського вторгнення.

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Нещодавно віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина запевнила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

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Теми: МолдовакордонПрикордонна служба
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