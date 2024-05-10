Пограничники Молдовы задержали трех украинцев, пытавшихся пересечь Прут

Молдавские пограничники задержали трех граждан Украины, которые пытались пересечь Прут на надувной лодке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Пограничную полицию Молдовы

Детали: Ведомство отмечает, что было достоверно установлено, что трое граждан Украины в возрасте от 23 до 40 лет собирались незаконно пересечь молдавско-румынскую границу.

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Мужчины имели при себе надувную лодку, воздушный насос и два весла. Лица были задержаны на 72 часа.

Сейчас правоохранительные органы проводят тщательное расследование дела с целью выяснения обстоятельств и принятия соответствующих правовых мер согласно действующему законодательству.

Недавно в Румынии обнародовали данные, согласно которым около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией на севере этой страны во избежание мобилизации после начала полномасштабного российского вторжения.

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Недавно вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заверила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

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