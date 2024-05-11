Центр дослідження енергетики: Україна використовує 12 ГВт електрогенерації

За нинішніх погодних умов Україна використовує 12 ГВт електрогенерації, тож втрата 8 ГВт через російські обстріли нанесла велику шкоду.

Джерело: директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі Українського радіо

Деталі: За його словами, аби забезпечити споживачів та бізнес, держава змушена просити сусідні країни про аварійну енергетичну допомогу, яка зазвичай коштує найдорожче. Тож питання про економію електрики в пікові години досі залишається актуальним.

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Проте, як переконаний Харченко, ключ до економії схований не у великій кількості тарифів, а в ринковій ціні.

Пряма мова: "Зробіть ринкову ціну і люди самі знизять споживання в пікові години та перемістять його на час, коли електрика дешевша".

Ще деталі: Для відновлення, за "базовими підрахунками" Харченка, треба як мінімум 2,7 млрд.