Центр исследования энергетики: Украина использует 12 ГВт электрогенерации

При нынешних погодных условиях Украина использует 12 ГВт электрогенерации, поэтому потеря 8 ГВт из-за российских обстрелов нанесла большой ущерб.

Источник: директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире Украинского радио

Детали: Зимой, в холод, когда температура -10, нужно 18-19 ГВт.

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По его словам, чтобы обеспечить потребителей и бизнес, государство вынуждено просить соседние страны об аварийной энергетической помощи, которая обычно стоит дороже всего. Поэтому вопрос об экономии электричества в пиковые часы до сих пор остается актуальным.

Однако, как убежден Харченко, ключ к экономии скрыт не в большом количестве тарифов, а в рыночной цене.

Прямая речь: "Сделайте рыночную цену и люди сами снизят потребление в пиковые часы и переместят его на время, когда электричество дешевле".

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Еще детали: Для восстановления, по "базовым подсчетам" Харченко, надо как минимум 2,7 млрд.