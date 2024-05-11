Цієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"

Геомагнітна буря на Землі вперше за 20 років досягла найвищого рівня: у ніч на суботу K-індекс піднявся до максимальної позначки - 9.

Джерело: Центр прогнозування космічної погоди, CNN

Деталі: Центр прогнозування космічної погоди використовує "K-індекс", щоб описати наскільки активність сонця впливає на магнітне поле Землі.

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K-індекс коливається від 0 до 9, де 0 означає спокій або відсутність впливу, а 9 означає найсильнішу геомагнітну бурю.

У ніч на 11 травня на три години K-індекс піднявся до 9, тобто відбулася екстремальна геомагнітна буря.

Сонячна буря, ймовірно, триватиме до вихідних.

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Кілька викидів корональної маси — хвиль сонячної плазми, які Сонце викинуло на початку цього тижня — прямують до Землі. Це є причиною полярного сяйва.

Відфільтроване зображення сонця, яке дозволяє вченим відстежувати активність сонячних спалахів. Фото: NASA SDO

Шторм може вплинути на електромережу, а також на супутниковий і високочастотний радіозв’язок. Можуть бути збої у GPS та на космічних кораблях.

Останнього разу шторм G5 був в жовтні 2003 року. Тоді це призвело до відключень електроенергії в Швеції та пошкодження трансформаторів у Південній Африці.

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