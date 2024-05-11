Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Цієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"

Олена ІвашківСубота, 11 травня 2024, 05:28
Цієї ночі Землю накрила екстремальна геомагнітна буря
Північне сяйво у Единбурзі, Шотландія. Фото: Джейкоб Андерсон

Геомагнітна буря на Землі вперше за 20 років досягла найвищого рівня: у ніч на суботу K-індекс піднявся до максимальної позначки - 9.

Джерело: Центр прогнозування космічної погоди, CNN

Деталі: Центр прогнозування космічної погоди використовує "K-індекс", щоб описати наскільки активність сонця впливає на магнітне поле Землі. 

Реклама:

K-індекс коливається від 0 до 9, де 0 означає спокій або відсутність впливу, а 9 означає найсильнішу геомагнітну бурю.

У ніч на 11 травня на три години K-індекс піднявся до 9, тобто відбулася екстремальна геомагнітна буря.

 

Сонячна буря, ймовірно, триватиме до вихідних.

ВІДЕО ДНЯ

Кілька викидів корональної маси — хвиль сонячної плазми, які Сонце викинуло на початку цього тижня — прямують до Землі. Це є причиною полярного сяйва.

Відфільтроване зображення сонця, яке дозволяє вченим відстежувати активність сонячних спалахів. (NASA SDO)
Відфільтроване зображення сонця, яке дозволяє вченим відстежувати активність сонячних спалахів. Фото: NASA SDO

Шторм може вплинути на електромережу, а також на супутниковий і високочастотний радіозв’язок. Можуть бути збої у GPS та на космічних кораблях. 

Останнього разу шторм G5 був в жовтні 2003 року. Тоді це призвело до відключень електроенергії в Швеції та пошкодження трансформаторів у Південній Африці.

Нагадаємо: 

  • Центр прогнозування космічної погоди NOAA попереджав про геомагнітні бурі, які триватимуть до вечора суботи 11 травня.
  • На 10 та 11 травня прогнозували магнітну бурю з активністю К-індексу 5 та 6 відповідно.
  • Раніше ми писали, як виникають магнітні бурі.

Теми: космос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
космос
Вчені показали рідкісне радіоколо, більше за Чумацький Шлях: у ньому дюжина галактик
Над Україною помітили спалах від другого ступеня носія SpaceX Falcon 9 – The Alpha Centauri
Яскравий спалах у небі над Україною: що це за об’єкт, за яким спостерігали українці
Останні новини
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
22:07
Через обстріл на Дніпропетровщині загинуло двоє залізничників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: