Цієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"
Геомагнітна буря на Землі вперше за 20 років досягла найвищого рівня: у ніч на суботу K-індекс піднявся до максимальної позначки - 9.
Джерело: Центр прогнозування космічної погоди, CNN
Деталі: Центр прогнозування космічної погоди використовує "K-індекс", щоб описати наскільки активність сонця впливає на магнітне поле Землі.
K-індекс коливається від 0 до 9, де 0 означає спокій або відсутність впливу, а 9 означає найсильнішу геомагнітну бурю.
У ніч на 11 травня на три години K-індекс піднявся до 9, тобто відбулася екстремальна геомагнітна буря.
Сонячна буря, ймовірно, триватиме до вихідних.
Кілька викидів корональної маси — хвиль сонячної плазми, які Сонце викинуло на початку цього тижня — прямують до Землі. Це є причиною полярного сяйва.
Шторм може вплинути на електромережу, а також на супутниковий і високочастотний радіозв’язок. Можуть бути збої у GPS та на космічних кораблях.
Останнього разу шторм G5 був в жовтні 2003 року. Тоді це призвело до відключень електроенергії в Швеції та пошкодження трансформаторів у Південній Африці.
Нагадаємо:
- Центр прогнозування космічної погоди NOAA попереджав про геомагнітні бурі, які триватимуть до вечора суботи 11 травня.
- На 10 та 11 травня прогнозували магнітну бурю з активністю К-індексу 5 та 6 відповідно.
- Раніше ми писали, як виникають магнітні бурі.