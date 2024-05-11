Этой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"
Геомагнитная буря на Земле впервые за 20 лет достигла самого высокого уровня: в ночь на субботу K-индекс поднялся до максимальной отметки - 9.
Источник: Центр прогнозирования космической погоды, CNN
Детали: Центр прогнозирования космической погоды использует "K-индекс", чтобы описать насколько активность солнца влияет на магнитное поле Земли.
K-индекс колеблется от 0 до 9, где 0 означает спокойствие или отсутствие влияния, а 9 означает сильнейшую геомагнитную бурю.
В ночь на 11 мая на три часа K-индекс поднялся до 9, то есть произошла экстремальная геомагнитная буря.
Солнечная буря, вероятно, продлится до выходных.
Несколько выбросов корональной массы - волн солнечной плазмы, которые Солнце выбросило в начале этой недели - направляются к Земле. Это является причиной полярного сияния.
Шторм может повлиять на электросеть, а также на спутниковую и высокочастотную радиосвязь. Могут быть сбои в GPS и на космических кораблях.
Последний раз шторм G5 был в октябре 2003 года. Тогда это привело к отключениям электроэнергии в Швеции и повреждению трансформаторов в Южной Африке.
Напомним:
- Центр прогнозирования космической погоды NOAA предупреждал о геомагнитных бурях, которые продлятся до вечера субботы 11 мая.
- На 10 и 11 мая прогнозировали магнитную бурю с активностью К-индекса 5 и 6 соответственно.
- Ранее мы писали, как возникают магнитные бури.