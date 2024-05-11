Этой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"

Геомагнитная буря на Земле впервые за 20 лет достигла самого высокого уровня: в ночь на субботу K-индекс поднялся до максимальной отметки - 9.

Источник: Центр прогнозирования космической погоды, CNN

Детали: Центр прогнозирования космической погоды использует "K-индекс", чтобы описать насколько активность солнца влияет на магнитное поле Земли.

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K-индекс колеблется от 0 до 9, где 0 означает спокойствие или отсутствие влияния, а 9 означает сильнейшую геомагнитную бурю.

В ночь на 11 мая на три часа K-индекс поднялся до 9, то есть произошла экстремальная геомагнитная буря.

Солнечная буря, вероятно, продлится до выходных.

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Несколько выбросов корональной массы - волн солнечной плазмы, которые Солнце выбросило в начале этой недели - направляются к Земле. Это является причиной полярного сияния.

Отфильтрованное изображение солнца, которое позволяет ученым отслеживать активность солнечных вспышек. Фото: NASA SDO

Шторм может повлиять на электросеть, а также на спутниковую и высокочастотную радиосвязь. Могут быть сбои в GPS и на космических кораблях.

Последний раз шторм G5 был в октябре 2003 года. Тогда это привело к отключениям электроэнергии в Швеции и повреждению трансформаторов в Южной Африке.

Напомним: