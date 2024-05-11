ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині
Російські наступальні операції вздовж кордону у Харківській області, ймовірно, мають стратегічну мету привернути і закріпити українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони сходу України.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: За оцінками військових аналітиків, російські війська розпочали наступальну операцію вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області вранці 10 травня і досягли значних тактичних успіхів.
Російські війська, ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції на півночі Харківщини, яка має обмежені оперативні цілі, але спрямована на досягнення стратегічного ефекту - відволікання військових і техніки з інших критичних ділянок фронту на сході України.
Наразі російські війська розпочали дві обмежені операції в цьому районі: одну на північ від Харкова в напрямку Липців, а іншу на північний схід від Харкова біля Вовчанська.
Міноборони України повідомило, що російські бронетанкові штурмові групи невстановленої чисельності спробували прорвати українську оборону під Вовчанськом рано вранці, і що бої в цьому районі продовжилися після того, як українські сили відбили російські атаки.
Дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) від 10 травня вказують на те, що в населених пунктах Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка і поблизу них, ймовірно, велися запеклі бої.
Агентство Reuters повідомило, що високопоставлене українське військове джерело заявило, що російські війська просунулися щонайменше на кілометр углиб біля Вовчанська. ISW оцінює, що російські війська просунулися в напрямку Вовчанська, але не бачила достатніх доказів, щоб оцінити приблизний хід бойових дій у безпосередній близькості до цього району.
Російські війська, ймовірно, скористаються своїм тактичним плацдармом на півночі Харківської області в найближчі дні для активізації наступальних операцій і проведення початкової фази наступальних дій, які, ймовірно, мають на меті відтіснити українські війська від кордону з Бєлгородською областю і просунутися так, щоб артилерією досягати до Харкова.
Проте обмежені зусилля, які зараз застосовують російські сили, не свідчать про те, що вони проводять широкомасштабну наступальну операцію з метою оточити та захопити місто Харків.
Ключові висновки ISW за 10 травня:
- Російські війська розпочали наступальну операцію вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області вранці 10 травня і досягли тактично значних успіхів. Російські війська, ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції на північ від Харкова, яка має обмежені оперативні цілі, але спрямована на досягнення стратегічного ефекту - відволікання української живої сили і техніки з інших критичних ділянок фронту на сході України.
- Російські війська, швидше за все, скористаються своїм тактичним плацдармом на півночі Харківської області в найближчі дні для активізації наступальних операцій і проведення початкової фази наступальної операції, яка, ймовірно, має на меті відтіснити українські війська від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до міста Харкова на відстань досяжності артилерії.
- Обмежені зусилля, які наразі здійснюють російські війська, не дають підстав вважати, що російські війська негайно розпочнуть широкомасштабну наступальну операцію з метою оточення і захоплення Харкова.
- Російські наступальні операції вздовж кордону, ймовірно, мають стратегічну мету привернути і зафіксувати українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони східної України.
- За оцінками ISW, російські війська, ймовірно, будуть намагатися захопити Харків, якщо вони матимуть на меті це зробити.
- Російські війська, ймовірно, вирішили розпочати наступальні операції вздовж кордону, щоб максимально використати відносно короткий час, що залишився до того, як західна допомога надійде на українську лінію фронту в повному обсязі.
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