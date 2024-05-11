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ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области

Алена ИвашкивСуббота, 11 мая 2024, 06:30
ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области
Карта: ISW

Российские наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, вероятно, имеют стратегическую цель привлечь и закрепить украинские силы на этой оси, чтобы сделать возможным российское продвижение в другие районы востока Украины.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По оценкам военных аналитиков, российские войска начали наступательную операцию вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области утром 10 мая и достигли значительных тактических успехов. 

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Российские войска, вероятно, проводят начальную фазу наступательной операции на севере Харьковщины, которая имеет ограниченные оперативные цели, но направлена на достижение стратегического эффекта - отвлечение военных и техники с других критических участков фронта на востоке Украины. 

Сейчас российские войска начали две ограниченные операции в этом районе: одну к северу от Харькова в направлении Липцов, а другую на северо-восток от Харькова возле Волчанска. Министерство обороны Украины 

Минобороны Украины сообщило, что российские бронетанковые штурмовые группы неустановленной численности попытались прорвать украинскую оборону под Волчанском рано утром, и что бои в этом районе продолжились после того, как украинские силы отбили российские атаки. 

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Данные NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) от 10 мая указывают на то, что в населенных пунктах Стрелечья, Красное, Пыльная и Борисовка и вблизи них, вероятно, велись ожесточенные бои. 

Агентство Reuters сообщило, что высокопоставленный украинский военный источник заявил, что российские войска продвинулись по меньшей мере на километр вглубь возле Волчанска. ISW оценивает, что российские войска продвинулись в направлении Волчанска, но не видела достаточных доказательств, чтобы оценить примерный ход боевых действий в непосредственной близости к этому району. 

Российские войска, вероятно, воспользуются своим тактическим плацдармом на севере Харьковской области в ближайшие дни для активизации наступательных операций и проведения начальной фазы наступательных действий, которые, вероятно, имеют целью оттеснить украинские войска от границы с Белгородской областью и продвинуться так, чтобы артиллерией достигать Харькова. 

Однако ограниченные усилия, которые сейчас применяют российские силы, не свидетельствуют о том, что они проводят широкомасштабную наступательную операцию с целью окружить и захватить город Харьков.

Ключевые выводы ISW за 10 мая:

  • Российские войска начали наступательную операцию вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области утром 10 мая и достигли тактически значительных успехов. Российские войска, вероятно, проводят начальную фазу наступательной операции к северу от Харькова, которая имеет ограниченные оперативные цели, но направлена на достижение стратегического эффекта - отвлечение украинской живой силы и техники с других критических участков фронта на востоке Украины.
  • Российские войска, скорее всего, воспользуются своим тактическим плацдармом на севере Харьковской области в ближайшие дни для активизации наступательных операций и проведения начальной фазы наступательной операции, которая, вероятно, имеет целью оттеснить украинские войска от границы с Белгородской областью и приблизиться к городу Харькову на расстояние досягаемости артиллерии.
  • Ограниченные усилия, которые сейчас предпринимают российские войска, не дают оснований полагать, что российские войска немедленно начнут широкомасштабную наступательную операцию с целью окружения и захвата Харькова.
  • Российские наступательные операции вдоль границы, вероятно, имеют стратегическую цель привлечь и зафиксировать украинские силы на этой оси, чтобы сделать возможным российское продвижение в другие районы восточной Украины.
  • По оценкам ISW, российские войска, вероятно, будут пытаться захватить Харьков, если они будут иметь целью это сделать.
  • Российские войска, вероятно, решили начать наступательные операции вдоль границы, чтобы максимально использовать относительно короткое время, оставшееся до того, как западная помощь поступит на украинскую линию фронта в полном объеме.
  • Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что война в Украине вступит в критическую фазу в ближайшие два месяца, и прокомментировал недавнее продвижение российских войск вокруг Часов Яра и Авдеевки.
  • Президент США Джо Байден 10 мая одобрил выделение Украине военной помощи на сумму до 400 миллионов долларов в рамках Президентского фонда сокращения вооружений.
  • В ночь с 9 на 10 мая украинские войска нанесли удар с беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Калужской области, по которому украинские войска ранее нанесли удар в марте
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин сохраняет свою должность в российском правительстве на новый срок полномочий президента России Владимира Путина, и были предположения, но не подтверждение изменений в кабинете Путина.
  • Заместитель министра обороны США по вопросам космической политики Джон Пламб заявил, что американское оборонное ведомство сотрудничает с компанией SpaceX, чтобы остановить несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink в прифронтовых районах Украины.
  • Недавно российские войска несколько продвинулись вперед вблизи Донецка и на границе Донецкой и Запорожской областей.
  • Российские и белорусские власти продолжают незаконно депортировать украинских граждан, в том числе детей, в Россию и Беларусь.

Темы: ISWХарьковХарьковская областьвойна
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