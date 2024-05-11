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Росіяни втратили ще понад 1300 своїх військових на тлі наступів на Харківщині

Роман ПетренкоСубота, 11 травня 2024, 08:23
Росіяни втратили ще понад 1300 своїх військових на тлі наступів на Харківщині
україські воїни, фото: генштаб

Російські окупанти за добу втратили понад 1300 своїх військових, 15 танків та 55 артсистем.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 481030 (+1320) осіб,
  • танків ‒ 7449 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14353 (+40) од,
  • артилерійських систем – 12442 (+55) од,
  • РСЗВ – 1064 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 796 (+1) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42),
  • крилаті ракети ‒ 2193 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16755 (+64) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2040 (+9)

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війні
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