Росіяни втратили ще понад 1300 своїх військових на тлі наступів на Харківщині
Субота, 11 травня 2024, 08:23
Російські окупанти за добу втратили понад 1300 своїх військових, 15 танків та 55 артсистем.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 481030 (+1320) осіб,
- танків ‒ 7449 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14353 (+40) од,
- артилерійських систем – 12442 (+55) од,
- РСЗВ – 1064 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 796 (+1) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2193 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16755 (+64) од,
- спеціальна техніка ‒ 2040 (+9)
Дані уточнюються.