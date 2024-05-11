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Россияне потеряли еще более 1300 своих военных на фоне наступлений на Харьковщине

Роман ПетренкоСуббота, 11 мая 2024, 08:23
Россияне потеряли еще более 1300 своих военных на фоне наступлений на Харьковщине
украинские воины, фото: генштаб

Российские оккупанты за сутки потеряли более 1300 своих военных, 15 танков и 55 артсистем.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 481030 (+1320) человек,
  • танков - 7449 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 14353 (+40) ед,
  • артиллерийских систем - 12442 (+55) ед,
  • РСЗО - 1064 (+2) ед,
  • средства ПВО - 796 (+1) ед,
  • самолетов - 349 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9868 (+42),
  • крылатые ракеты - 2193 (+1),
  • корабли / катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16755 (+64) ед,
  • специальная техника - 2040 (+9)

Данные уточняются.

Темы: потери в войне
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