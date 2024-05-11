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СБУ затримала російських агентів, які на 9 травня готували теракти у Києві

Валентина Романенко, Роман ПетренкоСубота, 11 травня 2024, 10:20
СБУ затримала російських агентів, які на 9 травня готували теракти у Києві
ілюстративне фото: СБУ

Служба безпеки затримала виконавців російської розвідки, які готували теракти у Києві на 9 травня.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі "Українській правді"

Деталі: За даними СБУ, організаторами теракту було російське ГРУ.

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Наразі немає ніяких деталей, але відомство обіцяє надати їх пізніше.

Пряма мова Дехтяренка: "СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому.

Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід".

Теми: СБУтерактРосія
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