СБУ затримала російських агентів, які на 9 травня готували теракти у Києві
Субота, 11 травня 2024, 10:20
Служба безпеки затримала виконавців російської розвідки, які готували теракти у Києві на 9 травня.
Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі "Українській правді"
Деталі: За даними СБУ, організаторами теракту було російське ГРУ.
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Наразі немає ніяких деталей, але відомство обіцяє надати їх пізніше.
Пряма мова Дехтяренка: "СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому.
Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід".