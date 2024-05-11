СБУ задержала российских агентов, которые на 9 мая готовили теракты в Киеве

Служба безопасности задержала исполнителей российской разведки, которые готовили теракты в Киеве на 9 мая.

Источник: представитель СБУ Артем Дехтяренко в комментарии "Украинской правде"

Детали: По данным СБУ, организаторами теракта было российское ГРУ.

Реклама:

Пока нет никаких деталей, но ведомство обещает предоставить их позже.

Прямая речь Дехтяренко: "СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным.

Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след".