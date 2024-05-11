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СБУ задержала российских агентов, которые на 9 мая готовили теракты в Киеве

Валентина Романенко, Роман ПетренкоСуббота, 11 мая 2024, 10:20
СБУ задержала российских агентов, которые на 9 мая готовили теракты в Киеве
иллюстративное фото: СБУ

Служба безопасности задержала исполнителей российской разведки, которые готовили теракты в Киеве на 9 мая.

Источник: представитель СБУ Артем Дехтяренко в комментарии "Украинской правде"

Детали: По данным СБУ, организаторами теракта было российское ГРУ.

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Пока нет никаких деталей, но ведомство обещает предоставить их позже.

Прямая речь Дехтяренко: "СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным.

Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след".

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Темы: СБУтерактРосcия
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