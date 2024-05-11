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ЗМІ: Посли ЄС погодили проєкт безпекової угоди з Україною, її мають завершити до липня

Марія Ємець, Роман ПетренкоСубота, 11 травня 2024, 11:21
ЗМІ: Посли ЄС погодили проєкт безпекової угоди з Україною, її мають завершити до липня
Фото: Getty Images

Посли ЄС вже погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки", її планують фіналізувати до кінця червня.

Джерело: Die Welt, "Європейська правда"

Деталі: Редакція Welt am Sonntag стверджує, що має у розпорядженні проєкт тексту, переговори щодо якого ведуть Київ і Європейська служба зовнішніх справ. Посли 27 країн-членів нібито вже погодили 11-сторінковий документ. 

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У матеріалі зазначають, що в ЄС хочуть завершити роботу над угодою найпізніше до початку липня. 

У проєкті тексту містяться положення про те, що ЄС зобов’язується у разі нової агресії проти України протягом 24 годин провести консультації щодо її потреб.

Також ЄС обіцяє забезпечувати подальше постачання військової допомоги, допомагати з підготовкою військових, розмінуванням, реформами в оборонному секторі, співпрацювати у протидії гібридним загрозам і кібератакам, допомагати з відбудовою. 

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Нібито є окреме положення, що виключає пряму участь у бойових діях "військових країн ЄС".

На цей час Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією – перемовини вже завершені.

Нещодавно в Офісі президента заявили, що сподіваються до кінця травня фіналізувати текст угоди із США, а також – що домовилися почати переговори з нейтральною Ірландією.

У п'ятницю оголосили про початок перемовин з Бельгією

Теми: ЄСмир
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