СМИ: Послы ЕС согласовали проект соглашения по безопасности с Украиной, его должны завершить до июля

Послы ЕС уже согласовали проект двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Евросоюзом в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности", его планируют финализировать до конца июня.

Источник: Die Welt, "Европейская правда"

Детали: Редакция Welt am Sonntag утверждает, что располагает проектом текста, переговоры по которому ведут Киев и Европейская служба внешних дел. Послы 27 стран-членов якобы уже согласовали 11-страничный документ.

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В материале отмечается, что в ЕС хотят завершить работу над соглашением самое позднее к началу июля.

В проекте текста содержатся положения о том, что ЕС обязуется в случае новой агрессии против Украины в течение 24 часов провести консультации относительно ее потребностей.

Также ЕС обещает обеспечивать дальнейшие поставки военной помощи, помогать с подготовкой военных, разминированием, реформами в оборонном секторе, сотрудничать в противодействии гибридным угрозам и кибератакам, помогать с восстановлением.

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Якобы есть отдельное положение, исключающее прямое участие в боевых действиях "военных стран ЕС".