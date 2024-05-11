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Розвідка Британії: Падіння бомб з російських літаків на власну територію – системна помилка

Марія Ємець, Роман ПетренкоСубота, 11 травня 2024, 12:05
Розвідка Британії: Падіння бомб з російських літаків на власну територію – системна помилка
фото: тасс

Непоодинокі інциденти з аварійним сходженням боєприпасів з російських літаків на власній території вказують на системну проблему, що створює велику загрозу для російського цивільного населення. 

Джерело: огляд Міністерства оборони Британії, "Європейська правда"

Деталі: Розвідка згадує серію випадків сходження боєприпасів з російських літаків, які мали летіти запускати їх по цілях на території України. Так, 4 травня цього року повідомляли про те, що винищувач впустив ФАБ-500 над Бєлгородом. Місцевий губернатор розповів про вибух і завдані ним збитки – 30 пошкоджених будинків, 10 авто і 5 постраждалих – не називаючи причини.

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18 лютого з’являлася інформація про ФАБ-250, яку "загубили" неподалік від Бєлгорода, через це довелось евакуйовувати 150 осіб.

Розвідка наводить підрахунки ЗМІ, не називаючи конкретні видання, що лише за березень-квітень 2024 року над Бєлгородською областю таким чином "загубили" 20 боєприпасів.

"Дані випадки вказують на триваючу неспроможність Росії успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях. Такі помилки призводять до руйнівних і летальних наслідків для російського населення", – підсумовують в огляді. 

Теми: Росіяавіавійна
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