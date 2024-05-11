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Разведка Британии: Падение бомб с российских самолетов на собственную территорию - системная ошибка

Мария Емец, Роман ПетренкоСуббота, 11 мая 2024, 12:05
Разведка Британии: Падение бомб с российских самолетов на собственную территорию - системная ошибка
фото: тасс

Нередкие инциденты с аварийным схождением боеприпасов с российских самолетов на собственной территории указывают на системную проблему, создающую большую угрозу для российского гражданского населения.

Источник: обзор Министерства обороны Великобритании, "Европейская правда"

Детали: Разведка вспоминает серию случаев схода боеприпасов с российских самолетов, которые должны были лететь запускать их по целям на территории Украины. Так, 4 мая этого года сообщали, что истребитель уронил ФАБ-500 над Белгородом. Местный губернатор рассказал о взрыве и нанесенном им ущербе – 30 поврежденных домов, 10 авто и 5 пострадавших – не называя причины.

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18 февраля появлялась информация о ФАБ-250, которую "потеряли" неподалеку от Белгорода, из-за этого пришлось эвакуировать 150 человек.

Разведка приводит подсчеты СМИ, не называя конкретные издания, что только за март-апрель 2024 года над Белгородской областью таким образом "потеряли" 20 боеприпасов.

"Данные случаи указывают на продолжающуюся неспособность России успешно применять боеприпасы по определенным целям. Такие ошибки приводят к разрушительным и летальным последствиям для российского населения", – заключают в обзоре.

Темы: Росcияавиавойна
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